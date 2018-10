Fiorentina, sessione a ranghi ridotti senza i nazionali

Vittoria in amichevole per il Brasile. Contro l'Arabia Saudita la formazione di Tite ha portato a casa il successo grazie alle reti di Gabriel Jesus al 43'su assist di Neymar e del bianconero Alex Sandro al 96', sempre su assist del fenomeno del PSG.

Moratti sul Triplete: "Meriti a Branca per la scelta dell'allenatore"

TOP NEWS Ore 20 - Napoli, offerta per Piatek. Tottenham su Milenkovic

Edinho: “Tutto su Paquetà, non è pronto per il Milan”

Serie A, live dai campi - Parma, Bruno Alves in gruppo

Milito: "I miei gol? Cercavo sempre la sterzata per fare gol pesante"

Toldo: "Non era facile fare il secondo a un mostro come Julio Cesar"

Atalanta, Rigoni: "Felice in Italia, mi sto ambientando sempre meglio"

Roma, tante richieste dalla A per Coric: a gennaio può partire

Napoli, Ghoulam suona la carica: "Gli ostacoli non mi fermano"

Milan, l'obiettivo Fabregas si allontana per colpa di Sarri

Qualche aggiornamento dal Centro Sportivo Davide Astori, dove Stefano Pioli sta proseguendo con il percorso di allenamenti della sua Fiorentina, seppure il gruppo sia molto ridotto a causa dei tanti calciatori partiti alla volta dei loro impegni con le nazionali. Gruppo composto da dodici membri della prima squadra più due portieri presi dalle giovanili. Tanta palestra prima di una seduta pomeridiana incentrata soprattutto sulla tattica. Da domani i giocatori cominceranno a rientrare dalle trasferte intercontinentali, mentre in vista della partita di campionato con il Cagliari potrebbero esserci i ritorni là davanti sia di Mirallas che di Thereau.

