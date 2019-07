Fiorentina, sfondata quota 16mila abbonati dopo la fase di prelazione

“Non vedo uno scambio Dzeko-Icardi, la Roma non ha i soldi per l’argentino”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi. I nerazzurri cercano rinforzi in attacco... “L’Inter ha bisogno non soltanto di Dzeko ma anche di un altro attaccante. Non credo a Lukaku, credo...