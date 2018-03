Fiorentina, si ferma Badelj: è emergenza a centrocampo

© foto di Federico De Luca 2018

La Fiorentina che sfida il Crotone sarà molto diversa rispetto alle uscite precedenti. Oltre agli squalificati Benassi e Biraghi, dal Texas arrivano notizie fastidiose per Pioli. Nel corso dell’amichevole disputata negli Usa tra Croazia e Messico nella notte fra martedì e mercoledì infatti, Milan Badelj è uscito nel finale del primo tempo per un problema al ginocchio. Un dolorino che ha portato il regista e capitano viola a chiedere il cambio per non peggiorare la situazione. Badelj ha avuto ieri un breve contatto telefonico col responsabile dell’area sanitaria viola, il dottor Pengue. Poi è ripartito dagli States ed oggi atterrerà intorno alle 13 a Firenze. Previsti nel primo pomeriggio degli esami specialistici per capire l’entità del problema, al momento non si respira particolare preoccupazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.