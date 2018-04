Fiorentina, Sportiello: "Mi è dispiaciuto lasciare in dieci i miei compagni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Sportiello, portiere della Fiorentina espulso ieri nel match perso contro la Lazio, ha utilizzato il proprio profilo Instagram per mandare un messaggio ai compagni e ai tifosi: "Mi è dispiaciuto lasciare in dieci i miei compagni... ma questa Fiorentina non molla. Testa alla prossima".