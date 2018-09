Fiorentina: squadra unita, tifo diviso

di Tommaso Loreto - Direttore www.firenzeviola.it

A Firenze é' stata la settimana, inevitabile, dei dibattiti. Certamente nelle varie tribune mediatiche - e non - si è discusso anche di calcio, dei sei gol al Chievo, di indicazioni arrivate dal campo che fanno ben sperare. Per forza di cose, però, l'ha fatta da padrone il botta e risposta tra lo stadio e la curva Fiesole al momento della contestazione, con le rispettive posizioni ribadite a gara virtualmente già vinta. Sotto questo profilo non ci sarebbe da stupirsi se stasera si verificasse una situazione bis. Il dialogo sembra ancora latitare lasciando - purtroppo - più spazio all'attacco che non alla comprensione delle diverse tesi.

Tanto varrà allora prendere quanto di buono arriva da questa settimana. Con Pioli che ha potuto lavorare con un gruppo reduce da una goleada, nel quale lo stesso Pjaca viene segnalato in crescita di condizione. Se il centrocampo dovesse ripetere la prestazione di domenica sera, contro un'Udinese messa non benissimo a centrocampo, l'occasione per un altro tipo di bis, stavolta da tre punti, si farebbe concreta. Che la contestazione torni o meno a dividere lo stadio è un'incognita con la quale ci sarà probabilmente da convivere, almeno in assenza di incontri. Molto meglio augurarsi che squadra e tecnico confermino le buone sensazioni diffuse.

Dal canto suo la Fiorentina può giocarsi proprio il vento cambiato nei suoi confronti rispetto a un anno fa. Le cessioni di Cristoforo e Maxi Olivera completano definitivamente la rivoluzione condotta l'estate scorsa sul precedente ciclo. Provando ad aprirne un altro giunto alla sua seconda finestra di mercato. Tra inverno ed estate 2018 i viola hanno qualche alternativa in più e un anno di esperienza in più per tutti i titolari per complessivi 17 acquisti a fronte di 27 cessioni nell'ultimo mercato estivo. A dispetto di un'atmosfera non così serena la squadra viola dà una bella immagine di sè, e confermarsi stasera con un'altra vittoria sarebbe il miglior viatico per vivere la sosta con una bella dose di rinnovata speranza.