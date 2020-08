Fiorentina su Piatek, Baiano: "Ho dubbi, si è spento come una candela dopo il botto"

Francesco Baiano, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola e del mercato. Questo ciò che ha detto: "Piatek? Bisogna fare una valutazione tecnica anche se economicamente può sembrare un affare. Quando si va a vedere se un attaccante è forte si guardano i gol segnati negli ultimi 3 o 4 anni, ma lui ha fatto bene solo metà stagione al Genoa ed ho qualche dubbio. Mi capita spesso di vedere brevi exploit di giocatori semi-sconosciuti ed il suo ultimo anno è stato difficile, si è spento come una candela. Vlahovic-Cutrone? Non sono pronti per fare i titolari alla Fiorentina. Il serbo deve fare 30-35 partite da protagonista e lo manderei in prestito. Se matura può essere l'attaccante dei viola per molti anni", ha detto a Radio Bruno Toscana.