© foto di Federico De Luca

Tariffe speciali per i tifosi della Fiorentina, in vista della sfida di domenica sera al Franchi contro il Genoa. Come riportato dal sito ufficiale del club gigliato la società ha infatti adottato un tariffario di prezzi ridotti per l'ultima partita di campionato, nella quale la formazione di Vincenzo Montella si giocherà la permanenza in Serie A.

Biglietti a 1 euro - Per i possessori della InViola Card Gold ci saranno biglietti venduti a prezzo simbolico (1 euro) e per gli abbonati la possibilità di coinvolgere altri amici tifosi gigliati, sempre alle stesse condizioni.