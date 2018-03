Fiorentina, tegola Badelj: infortunio al ginocchio con la Croazia

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tegola in arrivo per Stefano Pioli. Il centrocampista viola Milan Badelj ha, infatti, giocato nella notte il primo tempo dell'amichevole vinta dalla Croazia 1-0 contro il Messico, per poi essere sostituito solo pochi minuti prima dell'intervallo a causa di un infortunio. Il c.t. dei Vatreni Zlatko Dalic si è così espresso su di lui nel post partita: "Ha avuto un problema al ginocchio". Badelj farà ritorno a Firenze nella giornata di domani, cosicché la Fiorentina potrà valutare più approfonditamente le sue condizioni.