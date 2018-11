Fiorentina, tegola Pjaca: lombalgia acuta per il croato. Salta il Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insorta in Nazionale e che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo negli ultimi tre giorni". Questo il report medico emesso pochi minuti fa dalla Fiorentina in merito alle condizioni dell'attaccante croato.