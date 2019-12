© foto di Federico De Luca

Il Giudice Sportivo ha comminato 3 mila euro di multa alla Fiorentina in seguito al lancio in campo di un grinder o "trita-marijuana". Di seguito le motivazioni: "per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un piccolo oggetto metallico raccolto da un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale)".