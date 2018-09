Fiorentina, turnover con la Samp dopo il ko di Napoli. Pjaca scalpita

© foto di www.imagephotoagency.it

Repubblica, nella sua edizione fiorentina, racconta che a Genova contro la Sampdoria nel recupero di campionato, ci sarà turnover. Da capire se giocherà Biraghi o se ci sarà spazio per Hancko. In mediana gara complicata contro il Napoli: Pioli non boccerà Veretout in regia, il sacrificato dovrebbe invece essere Gerson, per far giocare un giocatore più duttile come Edimilson. In attacco infine possibile che Pjaca sostituisca Eysseric dal primo minuto: il croato si sacrifica meno del francese ma ha colpi d'autore. Infine Chiesa, non può giocare ogni tre giorni a quei ritmi, con Mirallas prima o poi destinato ad avere spazio.