Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Termina 21-0 la prima amichevole della stagione per la Fiorentina di Vincenzo Montella, che cappotta il Val di Fassa con la prima buona prestazione stagionale. Un risultato da prendere ovviamente con le molle che però ha permesso ai giocatori viola di testare sul campo questo inizio di preparazione. Il primo tempo finisce 8-0 grazie alle reti di Benassi, Montiel, Saponara, Ranieri e Meli, oltre alla tripletta di uno dei migliori in campo, ovvero Vlahovic. Nella ripresa. Meli completa il poker personale, poi è stato Sottil a segnare una tripletta, Simeone una doppietta come Hancko e Baez e la rete singola di Eysseric.