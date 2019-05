Fiorentina, venerdì decisione definitiva su Pezzella: in dubbio per Parma

© foto di Giacomo Morini

Ultima chiamata per German Pezzella. Il difensore argentino, capitano della Fiorentina, è stato operato allo zigomo e prosegue pertanto il suo lavoro con la mascherina. Come riporta La Nazione, la decisione definitiva in merito alla sua presenza o meno a Parma verrà presa nella giornata di venerdì. Ma - si legge - il capitano ha dimostrato in passato di saper recuperare alla grande: ad esempio, il trauma al ginocchio dal quale recuperò con circa tre settimane d'anticipo rispetto alle previsioni. Questo può rendere i viola maggiormente fiduciosi.