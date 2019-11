© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capitano per un tempo, durante l'amichevole che la Fiorentina ha giocato ieri contro la Virtus Entella, Lorenzo Venuti ha celebrato su Instagram lo storico momento per un giocatore come lui, cresciuto in maglia viola e tornato alla base dopo tanto girare. "È un’amichevole e l’importanza è relativa, ma per me vale molto. Grazie Ribery".