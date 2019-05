Rosso diretto a fine gara durante Empoli-Fiorentina per Jordan Veretout: il centrocampista viola al termine della partita persa per 1-0 contro l’Empoli ha protestato duramente contro l’arbitro Irrati e si è visto sventolare contro il cartellino rosso. Il giocatore dunque potrebbe aver già chiuso anzitempo la sua stagione, in caso di una squalifica superiore alle due giornate.