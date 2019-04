Fiorentina, Vergine: "Coppa Italia Primavera? Trofeo meritato"

Vincenzo Vergine, responsabile del Settore Giovanile della Fiorentina ha commentato la vittoria della Coppa Italia da parte della formazione Primavera allenata da Emiliano Bigica attraverso i microfoni di Radio Bruno: "E' una soddisfazione grande perché lavoriamo e viviamo per questi momenti e per vedere la gioia negli occhi di questi ragazzi che sono stati bravi ad alzare questo trofeo nonostante avessero di fronte una squadra forte. E' un trofeo che ci siamo meritati perché veniamo da un anno solare in cui avevamo già fatto due finali perdendoli, la dedico ai Della Valle, al presidente Cognigni e al dg Corvino che ci non fa mancare nulla e ai miei collaboratori che lavorano dietro le quinte. Ottimismo per finale di stagione? Questi successi dimostrano che siamo in corsa anche per il campionato e siamo competitivi ma intanto godiamoci questo trofeo che darà entusiasmo e ottimismo anche ai nostri tifosi".