Fiorentina, Vergine: "Quando Zaniolo andò via non era quello di oggi"

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato di alcuni temi di casa viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "A Torino hanno provato in tutti i modi a toglierci la Coppa Italia (la Fiorentina Primavera ha conquistato il trofeo nella doppia finale contro i granata) ma i ragazzi sono stati bravissimi a difendere il vantaggio dell'andata. Tutto ciò è avvenuto grazie alla grande attenzione del nostro presidente Cognigni e del d.g. Corvino, al quale abbiamo regalato il tredicesimo titolo a livello giovanile. Montiel in modo naturale maturerà fisicamente. Quando un giocatore ha un talento come il suo allora non devi avere fretta. Zaniolo se ne andò da Firenze a 16 anni e non era lo Zaniolo che conosciamo tutti adesso. Mentre per quanto riguarda Mancini sapete tutti come è andata".