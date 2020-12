Fiorentina-Verona, la moviola della Gazzetta dello Sport: no il primo rigore, dubbio il secondo

vedi letture

Lascia qualche perplessità la direzione arbitrale di Fiorentina-Verona da parte di Francesco Fourneau. Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola, il rigore del vantaggio scaligero mostra diversi dubbi. Il contatto Barreca-Salcedo, si legge, "non sta in piedi". Il direttore di gara, dopo 3 minuti 50 di check va al monitor per confermare la decisione presa in partenza. Dubbia anche la cintura, che appare lieve, di Gunter su Vlahovic per il pareggio della formazione di Prandelli. Severo il primo giallo a Bonaventura per una sbracciata su Ceccherini, graziato il centrocampista al 33' per una situazione analoga sempre allo stesso difensore gialloblu.