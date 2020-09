Fiorentina, visita alla caviglia per Ribery: nessun problema, il francese si allena regolarmente

L'attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, si è sottoposto in mattinata a un consulto di routine con lo staff medico per valutare la botta ricevuta alla caviglia destra nel corso della partita di sabato scorso contro l'Inter. Il francese, poco dopo, è però già arrivato al Centro Sportivo per allenarsi in vista della Sampdoria. Per il momento l'ex Bayern è stato rassicurato sulle sue condizioni, e non sono previsti nuovi screening specialistici. Arrivato tra i primi il giocatore si è sottoposto al tampone come da protocollo per la squadra e poi ha iniziato il suo allenamento. A riportarlo è FirenzeViola.it.