Fiorentina Women, Cincotta e Guagni: "Diamo il 120% contro il Chelsea"

Alla vigilia della sfida di domani sera contro il Chelsea, ritorno degli ottavi di finale di Champions League femminile, il tecnico della Fiorentina Antonio Cincotta e il capitano Alia Guagni hanno parlato in conferenza stampa presentando la sfida. “È un'occasione straordinaria, abbiamo la possibilità di entrare nelle migliori 8 d'Europa. È un momento storico e lo viviamo con entusiasmo e tranquillità. Siamo un po' svantaggiati dal fatto che dovremo rincorrere ma questo non ci dovrà distrarre, l'importante è avere sempre un atteggiamento equilibrato. - spiega l'allenatore viola come riporta Firenzeviola.it - In questi giorni è difficile dormire perché si pensa sempre a quando sarà il prossimo allenamento o la partita. L'emozione è grande, ma non la paura. Anche se il Chelsea è una grande squadra noi sappiamo come difenderci. Domani giochiamo per provarci, dando il 120%. A quel punto alzeremo lo sguardo e capiremo se è inferno, purgatorio o paradiso". Rigori?Ovviamente li stiamo preparando. C'è la possibilità che si arrivi ai calci di rigore, inutile negarlo".

“Giocare al Franchi sarà bellissimo. Dobbiamo essere brave a restare compatte, sia a livello di gioco che mentale. Sappiamo che sarà una partita difficile ma se affrontata in maniera giusta possiamo fare qualcosa di grande, dobbiamo dare il 120%. Sarà fondamentale il supporto di tutta la città, perché quando giochi in casa spesso riesci a trovare forze che non pensavi di avere. Ho vissuto tutto il percorso della Fiorentina e adesso molto è cambiato. Prima non ci conosceva nessuno, ora ci fermano per strada. Sentiamo il calore della città ed è bellissimo. - spiega Guagni - Io a segno?Sarebbe bellissimo ma importante sarà vincere e passare il turno. La gioia personale passa in secondo piano".