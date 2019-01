Fiorentina Women's, Cincotta: "Non siamo secondi a nessuno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta ha commentato così a FirenzeViola.it il netto successo contro il Milan Femminile di oggi (4-0): "Questa vittoria è importantissima per il morale e la classifica, ci riportiamo nel piano altissimo della graduatoria e questo scontro diretto fa capire che potenzialmente non siamo secondi a nessuno in termini di forza e qualità del gioco. Episodi? Queste partite sono sempre condizionate dagli episodi. Mi ricordo i torti subiti all'andata. La forza delle mie ragazze oggi è stata quella di aver interpretato benissimo tutta la partita, sia in 11 contro 11 che in superiorità numerica. Tanti marcatori diversi? Non abbiamo una dipendenza da un bomber e ne sono orgogliosissimo. Stiamo portando il numero più alto di calciatrici a segnare. Segno di un bel gioco che smarca tante giocatrici e permette loro di trovare la porta. 2019? Abbiamo iniziato benissimo, con dieci gol nelle ultime due partite. Peccato per il campionato frastagliato, ma non troviamo alibi. Morace? È un'allenatrice di grande esperienza, un'icona del calcio femminile e una giocatrice che ha vinto tutto. L'importante però è che ci sia rispetto per tutti. Qualche mese fa la Morace disse che non hanno senso gli allenatori uomini eccetto quello del Sassuolo, ma penso di aver dimostrato di non essere secondo a nessuno. Con la mia umiltà ho voglia di imparare da chi come lei è la numero uno, ma ci vuole rispetto per tutti. Se sono qui è perché me lo sono meritato con la mia gavetta e le mie vittorie".