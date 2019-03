Fiorentina Women's, Cincotta: "Perso per un cm. Fiero delle mie ragazze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con la Juventus Women allo Stadium: "Le ragazze oggi mi hanno reso orgoglioso, hanno giocato una partita importantissima in questo stadio. Non ci siamo sciolti e abbiamo giocato con coraggio. Il tiro di Guagni tra traversa e riga è il centimetro che ci separa tra l'amaro e il sapore della vittoria. La squadra non deve sentirsi insoddisfatta per la prestazione, abbiamo fraseggiato a testa alta davanti 40.000 tifosi. Ci crediamo fino in fondo, bisogna difendere la Champions e affrontare la Coppa Italia".