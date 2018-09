Fiorentina Women's, Cincotta: "Prima gara dentro fuori della stagione"

© foto di Federico De Luca

In vista della gara di domani di Champions League contro il Fortuna Hjorring (2-0 per le viola all'andata) il tecnico della Fiorentina Antonio Cincotta ha parlato in conferenza stampa sui canali ufficiali del club: “Abbiamo preparato diverse tipologie di gara, ma la nostra volontà è quella di essere padroni del campo, non vogliamo giocare una gara difensiva perché sarebbe pericoloso. È la prima gara da dentro-fuori della stagione, la vera differenza sarà la gestione dello stress e la modulazione delle paure che un tipo di gara simile può generare. L’anno scorso il Fortuna ci costrinse per 90 minuti a non uscire dall’area di rigore, hanno una forza fisica e in casa loro possono essere devastanti. - continua Cincotta – Turn over? Abbiamo giocato quattro giorni fa e avendo venti calciatrici potenzialmente titolari e tutte in ballottaggio per entrare nella formazione titolare di domani. Questa sarà una settimana impegnativa visto che in sette giorni affrontiamo Atalanta, Fortuna e Milan, un calendario quasi impossibile in cui dovremmo essere bravi a gestire energie e difficoltà. Ora però siamo concentrati solo sulla Champions League”.