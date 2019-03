© foto di Federico De Luca

Sandro Mencucci, Presidente della Fiorentina Women's, ha parlato a Sky Sport prima del big-match contro la Juventus Women: "Confermo che arrivare in uno degli stadi più belli d'Italia, con quasi 40mila persone e in mondovisione è una soddisfazione immensa. Va riconosciuto alla Fiorentina di essere stata la prima a crederci, ma è bello che anche altre squadre ci abbiano seguiti. Oggi stesso ho ricevuto la chiamata del patron Diego Della Valle che mi ha fatto i complimenti e l'in bocca al lupo per la partita. Sarà uno spettacolo".