© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande protagonista della sfida di Kingsmeadow contro il Chelsea nell'andata degli ottavi di finale di Women's Champions League il portiere della Fiorentina Stephanie Ohrstrom ha commentato così la propria prestazione e quella di squadra ai microfoni del sito ufficiale viola: “La difesa ha giocato bene, quel poco che hanno lasciato l’ho affrontato e ho difeso la porta come potevo, sono contenta. Ogni parata ovviamente aumentava la nostra consapevolezza e confidenza, certo avrei voluto parare anche il rigore ma era basso e insidioso non ci sono arrivata. - continua la svedese - Sapevamo che avrebbero potuto sbagliare tecnicamente e così è stato, questa è la via giusta. Non sono dei mostri, è facile vedere un nome che ha fatto tanti risultati in passato anche in Europa e impressionarsi, ma poi te le trovi davanti e sono giocatrici normali, siamo più forti di quello che crediamo. Tifosi? Sono sempre felicissima quando li vedo, bastano 10 italiani e si fanno sentire tantissimo. Sono arrivati da Firenze per noi, ed è stata una bellissima spinta in più. Con loro al Franchi”