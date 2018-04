Fisco, interrogati consulenti di Ronaldo

L'accusa per l'asso portoghese è di frode ed evasione fiscale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 6 APR - I consulenti fiscali di Cristiano Ronaldo si sono presentati dinanzi al Tribunale, a Pozuelo, per essere interrogati come rappresentanti del fuoriclasse portoghese, che è indagato dal giudice Monica Gomez Ferrer. La recente sentenza 374/2017, del 24 maggio, emessa dalla Camera penale della Corte suprema, ha stabilito che i consulenti fiscali possono essere ritenuti penalmente responsabili, non come autori (eccetto situazioni estreme), ma come partecipanti nell'induzione del reato, necessari collaboratori o complici, come è stato dimostrato nel precedente caso di Xabi Alonso. La Procura ha denunciato il giocatore per quattro presunti reati fiscali, commessi tra il 2011 e il 2014, per un importo totale di 14.768.897,85. L'importo sarebbe aumentato a quasi 30 milioni se aggiunto alle sanzioni e agli interessi tardivi.