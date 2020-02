vedi letture

Fiumicino, c’è l’esordio di Junior Cally: “Ho avuto meno ansia che per Sanremo”

Nel weekend appena passato nel Fiumicino, club che milita in Promozione laziale, c’è stato l’esordio di Antonio Signore, meglio noto con il nome d’arte di Junior Cally. Una decina di minuti contro il Tolfa nella gara terminata per 0-0. “Sicuramente ho avuto meno ansia che per Sanremo. - ha scherzato il cantante come riporta Repubblica.it spiegando che una parte degli incassi dei match in cui scenderà in campo andranno in beneficienza a un'associazione che lotta contro la violenza sulle donne - Chi mi conosce sa che sono contro ogni forma di violenza. Sembra che si voglia dal rapper un’omologazione che non troveranno mai perché il nostro linguaggio va capito. Ma mi pare che alle volte non lo si voglia capire davvero. Questo è stato un modo per rispondere a quelle poche persone che mi hanno etichettato per ciò che non sono assolutamente”.