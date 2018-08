Flachi: "Fiorentina, i giocatori si possono stancare della contestazione"

© foto di Federico De Luca

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della contestazione che muove il tifo viola in questi giorni: "Ci sono dei momenti per contestare e dei momenti in cui non si deve contestare. In questo momento secondo me bisogna parlarne il meno possibile e pensare solo alla squadra. Credo che questa ferita prima o poi si risanerà, ma se dopo un 6-1 si deve andare ancora avanti con questi fischi... I tempi sono stati sbagliati ed è possibile che alla lunga i giocatori possano anche stancarsi. Partita contro il Chievo? La Fiorentina ha sorpreso un po’ tutti e questo fa ben sperare per il futuro. Iniziare così è importante perché dà entusiasmo. Il 4-3-3 di Pioli è particolare, solitamente con la difesa a quattro la fase offensiva la si fa con due giocatori dietro, mentre la Fiorentina la fa con tre perché Milenkovic non spinge. Eysseric? Per me con il Chievo ha fatto bene. Pjaca è un altro tipo di giocatore e avrà sicuramente più spazio lui, ma intanto il francese ha sfruttato l’opportunità”.