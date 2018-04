Flachi su Caprari: "Può essere l'arma in più della Samp nel derby"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi ha parlato del prossimo derby della Lanterna a TeleNord: "Caprari? Di solito la formazione ha i soliti tre davanti lì davanti, Caprari secondo me ha giocato sempre quando non erano disponibili tutti e tre gli attaccanti titolari. Penso che da parte nostra sia un'arma in più perché tante volte il derby si può decidere a partita in corso. Se sta bene è un valore aggiunto perché è un giocatore che ha qualità, che dribbla e fa superiorità numerica. Può essere una spina al fianco della difesa del Genoa che sono tutti alti e grossi, pertanto con la sua velocità può creare dei problemi. Mi auguro che possa essere determinante anche per quello che ha fatto vedere sin d'ora perché è un giocatore con qualità ed in proiezione futura può far bene".