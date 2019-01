Florentin Pogba: "La rinascita di Paul allo United? Il problema era Mou"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Florentin Pogba, fratello maggiore di Paul, ha parlato a RMC della situazione del centrocampista nel Manchester United: "Il problema era Mourinho, semplicemente. Nello spogliatoio, fuori dallo spogliatoio e in generale in ogni contesto. Mourinho vuole essere sempre il maestro, il centro dell'attenzione di tutti. Paul non è così, lui ti rispetta se lo rispetti e se gli dai fiducia ti ripagherà con grandi partite".