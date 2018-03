Florenzi: "Niente Mondiale? Servirà tempo per dimenticare"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi ha parlato dal ritiro della nazionale italiana: “Ci vorrà un bel po’ per togliere la macchia della mancata qualificazione ai Mondiali. Siamo consapevoli che abbiamo fatto una brutta figura per tutta l’Italia e non credo che due o tre partite, due-tre vittorie, basteranno per levare questa macchia. Ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza e ci vorrà organizzazione, quella che hanno già iniziato a dare chi è più bravo di me sotto questo aspetto, ovvero chi sta provando a dare una impronta importante per questa Nazionale che verrà. Nel ritorno con la Svezia penso che se anche giocando per tre giorni la palla non sarebbe entrata comunque. È stata sicuramente colpa nostra. Quella gara rimarrà impressa nella mente di tutti, perché ha dato un grande dispiacere a noi e a tutta l’Italia. Ora si riparte dal gruppo, dallo stare tutti insieme, dal vivere tutti con l’unico obiettivo di far ripartire più velocemente possibile questa Nazionale“, riporta gazzetta.it.