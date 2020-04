Floro Flores e l'addio all'Udinese: "Chiesi la cessione per non venire alla mani con Guidolin"

Antonio Floro Flores, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha parlato della sua esperienza all'Udinese: "Insieme al Genoa, l'Udinese è la squadra più forte nella quale ho giocato. I bianconeri sono stati l'Atalanta dello scorso decennio, per due volte ci qualificammo ai preliminari di Champions senza però mai riuscire a giocare quella competizione. In rosa avevamo grandi campioni. Sanchez era un talento immenso, in allenamento prendeva sempre un sacco di randellate ma nessuno riusciva a buttarlo giù. Decisi di lasciare Udine per via di Guidolin, non avevo più rispetto per lui. Per non venire alle mani decisi di andare via e chiesi la cessione. Fu una scelta sbagliata."