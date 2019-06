© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Floro Flores, attaccante della Casertana nonché ex giocatore agli ordini di Sarri all'Arezzo, ha parlato dell'approdo del tecnico alla Juventus: "Da napoletano sono un po' deluso - ha dichiarato a Tuttosport - però sono anche contento per lui. Ha fatto davvero la gavetta, versando sangue in campo e meritando tutto ciò che ha raccolto. I tifosi juventini non si sono ancora resi conto di quanto siano fortunati. Vedranno un calcio straordinario".