Foggia, Kragl: "Avevo il piede caldo. Dedico il gol a mia figlia"

Oliver Kragl, centrocampista tedesco classe '90 del Foggia Calcio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante l'intervallo dell'incontro Foggia-Palermo, valevole per la 3ª giornata della Serie BKT 2018/2019, che vede al momento i rossoneri condurre per 1-0 su i rosanero presso lo Stadio "Pino Zaccheria" di Foggia:

"Ho sentito bene il piede ed ho calciato come so fare - afferma Kragl -. A volte va bene, a volte no. Oggi sono particolarmente contento perché è la prima che mia figlia mi viene a vedere giocare. Le dedico, ovviamente, il gol".