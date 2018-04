Foggia, Stroppa ci crede: "Playoff? Proviamoci"

© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, prima della gara contro il Bari, parla l'allenatore del Foggia, Giovanni Stroppa: "La vittoria con l'Ascoli non è stata facile, incontrare le avversarie non è facile, sia avanti che dietro. Ci siamo preparati bene, speriamo di fare una bella prestazione. Mi spiace che non ci siano i tifosi del Bari, lo Zaccheria sarebbe stato più bello. Playoff? Ci possiamo provare, vi sto come stiamo e cosa stiamo facendo. Giusto che la gente sogni questo traguardo. Abbiamo fatto già 50 punti a 6-7 gare dalla fine. Adesso proviamoci, dobbiamo spingere fino alle ultime partite".