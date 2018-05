Foggia, Stroppa: "Soddisfatto del nostro campionato"

© foto di Federico Gaetano

"Crediamo ai playoff, abbiamo il dovere di crederci", parola di Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, oggi ospite del Venezia: "Ci giochiamo tanto, siamo due squadre importanti e sicuramente sarà una bella partita. Il Venezia ha fatto molto bene e il lavoro di Inzaghi è stato strepitoso. Cosa può essere decisivo? Chi sbaglia di meno". Stroppa fa una sorta di bilancio del campionato rossonero: "Siamo soddisfatti per come si è espressa la squadra in entrambi i gironi, raggiungere la salvezza a sette giornate dalla fine è stato importante. Abbiamo fatto degli errori, come nelle gare contro Avellino e Pescara, ma anche in altre gare. Con i punti persi per strada oggi potremmo essere in una posizione di classifica decisamente diversa".