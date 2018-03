Foggia, Stroppa: "Speriamo ci sia il salto di qualità"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

A Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Cesena al 94', parla l'allenatore del Foggia, Giovanni Stroppa: "Per tutto quello che abbiamo creato meritavamo la vittoria. La squadra ci ha creduto fino alla fine e poi è arrivato il gol del 2-1. Speriamo che ci sia adesso il salto di qualità. Polemiche con Castori? Mi hanno fatto notare che c'era un rigore su Chiricò, in realtà potrei parlare anche io su Nicastro. Mi hanno detto che "ho pianto" dall'inizio della settimana. In realtà non è così. Ci aspettavamo una gara così, con le ripartenze, con un Cesena molto chiuso. Ci hanno creato problemi, complimenti a Castori. Il lavoro paga sempre. Gerbo, Agnelli e tanti altri hanno meritato di stare in questa categoria. Bravo Nember in sede di mercato a rafforzare la squadra. 40 punti ancora non bastano, perché dietro spingono".