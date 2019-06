Fonseca saluta lo Shakhtar: "Per ora dico addio, magari tornerò in futuro"

© foto di Federico Gaetano

Paulo Fonseca è tornato brevemente in Ucraina per salutare la sua vecchia squadra dello Shakhtar Donetsk. Nella giornata di ieri, il nuovo tecnico della Roma ha incontrato infatti il suo ex amministratore delegato Serhii Palkin, che lo ha voluto omaggiare con una maglia con il numero 139, a simboleggiare le sue partite alla guida del club ucraino. Queste le parole del tecnico portoghese: "È molto difficile lasciare lo Shakhtar Donetsk, sentire che questo è il mio ultimo giorno qui. Ho trascorso tre anni meravigliosi e felici, sono tutti nel mio cuore. La gente in Ucraina mi ha aiutato molto, ho avuto sempre il loro sostegno. Auguro al club le migliori fortune, voglio davvero che continui a crescere e vincere. I tifosi devono credere e supportare la squadra, della quale resterò grande fan. Per ora il mio è un addio, in futuro chissà, magari lavoreremo di nuovo insieme. Il ricordo più bello? Ce ne sono molti, dico il primo campionato vinto quando abbiamo dovuto lasciare Donetsk, fu qualcosa di speciale, è stato importante per tutti coloro che lavorano nel club. Molte persone hanno lasciato la loro casa e ho capito quanto fosse importante la nostra vittoria. L'Ucraina farà sempre parte della mia vita, d'altra parte mio figlio è nato qui, quindi sicuramente tornerò", riporta il sito ufficiale dello Shakhtar. Lo riporta Vocegiallorossa.it.