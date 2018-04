Football Leader 2018, alla Fiorentina il premio Leader Fair Play

© foto di Federico De Luca

Svelato un altro riconoscimento di Football Leader 2018 per un dei premi più ambiti, ovvero il “Leader Fair Play”, assegnato “al club che si è distinto per il comportamento e politiche aziendali sempre improntate alla correttezza e alla lealtà sportiva”. Gli 81 allenatori a Coverciano hanno votato per l’ACF Fiorentina. Il club viola si è distinto anche per il nobile contegno tenuto in occasione della tragica scomparsa di Davide Astori, una mesta vicenda che ha tuttavia avuto l’effetto di unire tutte le tifoserie d’Italia. Il premio verrà ritirato, il 28 maggio, dal Direttore Generale Area Sportiva del club Pantaleo Corvino.