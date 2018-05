Football Leader 2018, premi anche per Monchi e Raiola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si completa la lista dei premiati di Football Leader 2018: Ramon Verdejo “Monchi” e Mino Raiola si aggiungono al parterre de roi della sesta edizione del premio nazionale organizzato dalla DGS Sport&Cultura in collaborazione con l’Assoallenatori.

Il direttore sportivo dell’AS Roma, Ramon Rodriguez Verdejo “Monchi”, ha vinto il prestigioso premio “Dirigente dell’anno”, assegnato dalla giuria tecnica e dagli allenatori, perché «ha dimostrato una mentalità evoluta nel contribuire alla crescita del club capitolino. Monchi è un direttore sportivo sempre rivolto al futuro con idee innovative, vincenti e brillantemente rivoluzionarie».

Mino Raiola si è invece aggiudicato il riconoscimento speciale “Football Leader Manager” con la seguente motivazione: «Avendo dimostrato leadership e qualità non comuni nell’assistere i più grandi campioni di calcio degli ultimi 20 anni, contribuendo in modo decisivo alla loro crescita professionale».

Monchi e Raiola si aggiungono al nutrito elenco di premiati, composto da: Claudio Ranieri (Premio alla carriera), Giorgio Chiellini (Leader in campo), l’ACF Fiorentina, presente a Football Leader con il direttore generale Pantaleo Corvino (Fair Play), Patrick Cutrone (Leader Under 21), Marco Giampaolo (Panchina Giusta), Aurelio Andreazzoli (Leader serie B), Aurelio De Laurentiis (Financial Fair Play), Ciro Immobile (Giocatore dell’anno), Igli Tare (Scouting Leader), Clarence Seedorf (Premio Equality), Ariedo Braida (Premio Leader per sempre), Zdenek Zeman (Fair Play alla carriera – Dino Celentano), Walter Sabatini (premio speciale) e Teo Teocoli (premio artistico).

I riconoscimenti saranno ritirati nel corso della cerimonia di premiazione programma lunedì 28 maggio alle 17.30 presso l’Auditorium del Royal Continental Hotel, a cui seguirà la cena di gala presso la splendida location “D’Angelo Santa Caterina”.