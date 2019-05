Football Leader 2019, anche Toni e Semplici tra i premiati a Napoli

© foto di Federico De Luca

Si avvicina l’inizio di Football Leader 2019 e va completandosi il prestigioso elenco dei premiati della VII edizione della kermesse dell’Assoallenatori. Ai già annunciati, tra gli altri, Batistuta, Eriksson, Paratici e Zaniolo, si aggiungono Luca Toni e Leonardo Semplici. A Football Leader 2019 sarà presente il presidente del Coni Giovanni Malagò. Il numero uno del calcio italiano impreziosirà con la sua prestigiosa presenza il parterre e sarà protagonista assoluto della cerimonia di premiazione di Football Leader 2019, evento patrocinato, peraltro, anche dal Coni.

Luca Toni, ex attaccante di Fiorentina, Roma, Bayern Monaco e Juventus sarà insignito con il premio Football Leader 2019 “Bomber per sempre”, con questa motivazione: "A Luca Toni, straordinario bomber senza tempo, autore di 308 gol in carriera, vincitore di cinque classifiche di cannonieri tra Italia e Germania, nei top 20 di tutti i tempi in serie A, campione del Mondo e Scarpa d'Oro in virtù di un fiuto del gol da attaccante di razza, capace di conquistare le platee di tutto il mondo anche grazie alla sua leadership e al suo carisma".

L’allenatore della Spal Leonardo Semplici ha invece vinto il premio “Panchina Giusta” di Football Leader 2019 perché "insieme allo straordinario traguardo della permanenza in serie A con la Spal conquistati in anticipo e mostrando un’importante identità tattica, si è distinto per Fair Play, per comportamenti o gesti di particolare correttezza e lealtà sportiva".

Toni e Semplici ritireranno i rispettivi premi nella cerimonia ufficiale di premiazione che è in programma martedì 4 giugno alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Royal Continental Hotel sul lungomare di Napoli, che precede la raffinata cena di gala che si terrà presso “D’Angelo Santa Caterina”, sulla collina del Vomero.