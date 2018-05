Football Leader, oggi il convegno dell’AIAC: presenti Ballardini e Rastelli

© foto di Marco Frattino

Al via quest'oggi la sesta edizione di Football Leader, il premio nazionale dell’Assoallenatori in programma fino a martedì 29 maggio. Sarà il convegno dell’AIAC ad aprire la manifestazione: alle 15, presso la sala “Mirabilis” del “Hotel Royal Continental” (sul Lungomare di Napoli) si parlerà del tema: “Sarrismo e Allegrismo, modi diversi per conquistare il risultato. Differenze per allenatori e media” con la partecipazione di Renzo Ulivieri, Davide Ballardini, Massimo Rastelli, Maurizio De Giovanni ed Enrico Fedele. Modera Paolo De Paola.