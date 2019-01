© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riferito da Gazzetta.it, è stato arrestato l'hacker portoghese Rui Pinto. Il 30enne lusitano è salito alla ribalta durante lo scandalo Football Leaks come mente principale del furto di migliaia di documenti privati riguardanti il calcio, alcuni riguardanti anche Cristiano Ronaldo e l’ex modella del Nevada presunta vittima di stupro. L'hacker è stato individuato dalla Policia Judiciaria portoghese nella sua residenza di Budapest, dove viveva da anni dopo l'esperienza in Erasmus. Da CR7 al City, tante le sue vittime: ora Rui Pinto rischia dieci anni di carcere.