Forlan: "Mi piacerebbe diventare allenatore in futuro ma senza fretta"

L 'attaccante Diego Forlán, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha parlato del suo futuro ai microfoni Radio Mitre, rispondendo anche alle domande sul suo possibile ritorno all'Independiente come segretario tecnico: "Vorrei rimanere legato al calcio, ho fatto il corso online di allenatore in Argentina e sono molto sedotto dal diventare un tecnico, ma mi devo prendere cura di me, non voglio essere frettoloso. Mi sto godendo il momento e sto facendo cose che la mia professione non mi ha permesso di fare".