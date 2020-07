Formula 1, adesso è ufficiale: il 13 settembre la gara al circuito del Mugello

Adesso è ufficiale. La Formula 1 correrà al Mugello. La gara andrà in scena il prossimo 13 settembre e ci chiamerà GP Toscana Ferrari 1000. Due settimane più tardi, il 27 settembre, il mondiale farà tappa a Sochi, in Russia.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV

