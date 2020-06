Formula 1 pronta a ripartire. Carey: "Si va avanti anche in caso di contagio"

L’ad della Formula 1 Chase Carey ha parlato dell’ormai imminente ripartenza della Formula 1 in una nota sul sito ufficiale. “Avremo una procedura che nel caso di un'infezione non ci porterà alla cancellazione. Se un pilota risulta contagiato, i team hanno disponibili i sostituti. Una squadra non in grado di correre non annullerebbe la validità del GP”.