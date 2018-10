Foschi: "Col crac del Cesena è morta una parte di me"

© foto di Chiara Biondini

Ad alcuni mesi dal suo addio al Cesena, Rino Foschi, attuale ds del Palermo, è tornato a parlare del club romagnolo. "Sono orgoglioso di quello che ho fatto in tutti questi anni in Romagna – ha detto a TuttoCesena.it –: e non soltanto perché io, a Cesena, ero uno che faceva plusvalenze vere... Il piano di ristrutturazione di Lugaresi Non ci credevo. Ho sempre pensato che l’Agenzia delle entrate non avrebbe mai dato il proprio ok a quel complicato piano di risanamento. Ed è proprio per questo che, lo scorso 28 maggio, seppur a malincuore, con una lettera ho deciso di lasciare definitivamente il mio incarico a Cesena. Non c’erano più i presupposti per andare avanti. Il fallimento? Con quel crac è come se fosse morta una parte di me. Io ero, sono e resterò il più grande tifoso del Cesena. Cesena è... casa mia. Per il Cesena ho sempre dato il 100%. Anzi, il 200%. Per dare una mano al Cesena, per cercare di salvare la baracca bianconera dal naufragio, in tutti questi anni ho rinunciato anche a contratti importanti già firmati con il Genoa e il Palermo. Ho passato centinaia di notti insonni. Ci ho rimesso la salute. Ma quel maledetto fallimento ha spazzato via tutto, all’improvviso”.