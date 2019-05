FOTO - Atalanta, Gasperini eroe cittadino. E in centro spunta la "statua"

Fonte: Patrick Iannarelli

Statua improvvisata per Gian Piero Gasperini, un vero idolo per il pubblico e la città di Bergamo dopo la conquista della Champions League a cui è seguito l'accordo per la permanenza in nerazzurro. In centro è spuntato oggi un cartonato raffigurante il tecnico dell'Atalanta, diventato ormai un mito per una città intera, ecco di seguito la foto scattata dal nostro inviato: