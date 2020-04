FOTO - CR7 si gode la famiglia in attesa di tornare a Torino: scatto in giardino con la figlia

In attesa di sapere se e quando dovrà rientrare a Torino per la possibile ripresa del campionato, Cristiano Ronaldo è ancora a Madeira in compagnia della sua numerosa famiglia. Piuttosto che le sue gesta in campo, il campione della Juventus continua così a condividere momenti intimi della sua quotidianità, come mostra lo scatto pubblicato oggi su Instagram mentre passeggia nel giardino di casa insieme alla sua bimba Alana Martina. Questa la foto di CR7: