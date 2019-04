FOTO - Dalla Siria per tifare Juve: i tifosi dell'Hutten alla Crujff ArenA

Fonte: dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Siria ad Amsterdam per tifare la Juve: i tifosi dell'Hutteen, piccola squadra siriana, sono stati immortalati dal nostro inviato in Olanda mentre mostrano con orgoglio lo striscione recante il nome della loro squadra, che esporranno stasera alla Crujff ArenA durante la sfida tra lancieri e Juventus. Parteggiando per Cristiano Ronaldo e compagni, ma con la Siria sempre nel cuore.